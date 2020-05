Michelle Bachelet presenta reparos al carnet Covid-19: “No le leído en ninguna parte que se diga que la inmunidad es segura”

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó reparos con el carnet Covid-19 que entrega el Gobierno a quienes superan la cuarentena tras contagiarse de la enfermedad.

De acuerdo a lo que ha dicho el ministro de Salud, Jaime Mañalich, este documento se entregará a personas personas que “con altísima probabilidad ya tuvieron la infección por coronavirus y son inmunes a adquirir una nueva enfermedad, a reinfectarse y no son capaces de transmitirla a otros”.

Las declaraciones la dio durante su participación en un conservatorio realizado por la Universidad de Chile para analizar el panorama mundial del coronavirus.

“Lo que no he escuchado a la doctora Daza explicar, y me preocupa, es esta tarjeta o carnet covid, porque como no sabemos la inmunidad y lo que se está testenado es la inmunoglobulina, que no define si esos anticuerpos definen valor neutralizador del virus”, fue parte de lo que expresó la expresidenta.

Además, dijo que el Ministerio de Salud dice que inmunidad duraría tres mes, pero “yo no he leído en ninguna parte que diga cuánto tiempo la inmunidad es segura, pero, imaginando que lo fuera, el riesgo que tiene ese tipo de carnet o tarjeta es que la gente deje de hacer lo central, que es el distanciamiento social y respetar las medidas de higiene”.