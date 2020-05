Alpacas pueden servir para bloquear coronavirus, asegura nueva investigación

Las alpacas, uno de los camélidos de Los Andes, posee anticuerpos que pueden bloquear el nuevo coronavirus en un eventual tratamiento, señaló una investigación de la Universidad Cayetano Heredia de Perú.

La investigación utilizó cuatro jóvenes alpacas hembras para las pruebas y sus conclusiones coinciden con un trabajo belga realizado con llamas, otro camélido andino, divulgado estos días sobre COVID-19.

“Los anticuerpos de la alpaca son diez veces más pequeños que los convencionales, además de que tienen alta sensibilidad y afinidad, muy buena escalabilidad y son termoestables”, aseguró Patricia Herrera, una de los científicas del equipo que participó en la investigación, citada por la agencia estatal Andina.

Según la investigación, los camélidos poseen un tipo distinto de anticuerpos llamados anticuerpos de cadena pesada (HCAb), los cuales son aprovechados para generar VHH o nanoanticuerpos útiles para la detección y tratamiento de múltiples enfermedades, a través de técnicas de biología molecular.

“Se puede usar VHH de alpacas para detectar anticuerpos contra COVID-19 que tienen las personas que han ‘visto’ al virus y que fueron generados entre una y dos semanas luego del contagio”, indica la científica.

Sin embargo, precisa, “se necesitaría una presencia mucho más fuerte en la persona si lo comparamos con las pruebas moleculares” que se usan para el nuevo coronavirus.

A diferencia de la investigación en llamas, los anticuerpos de alpaca ayudarían a combatir y a diagnosticar el virus, según los autores.

“Las terapias con VHH -como con otros anticuerpos que se llaman monoclonales- sí serían específicas contra el virus”, asegura la doctora Herrera.

“Para cada caso, las alpacas son inmunizadas con la proteína del patógeno que queremos reconocer“, explicó la científica.

Detalló que “los VHH son muy específicos, se unen a esas proteínas, y así el virus ya no se une a la célula, no la invade y no se propaga. Es como si el VHH compitiera con el virus y ya no permite su ingreso”.

La investigación, que dirigió el doctor José Espinoza, no descarta que dichos anticuerpos puedan servir para elaborar una vacuna, algo que tomará meses aún.

“Nuestro laboratorio tiene toda la plataforma necesaria para comenzar a generar estos VHH. Al momento, no lo hemos iniciado porque estamos en búsqueda de fondos para llevar a cabo el proyecto”, dijo Herrera.

El equipo de la Universidad Cayetano Heredia, ubicada en Lima, investiga nanocuerpos desde 2012.

Perú, que vive confinado desde el 16 de marzo y seguirá así hasta el 24 de mayo, es uno de los países más golpeados de la región, detrás de Brasil, con más de 61.000 contagios y más de 1.700 muertos por esta enfermedad desde que se detectó el primer caso el 6 de marzo.

AFP.