Argentina: Mujer es detenida por comprar un bebé

Una mujer de 48 años de edad fue detenida por comprar a un bebé recién nacido en Argentina. Tras una intensa búsqueda, la policía dio con el paradero de la compradora, quien había adquirido a la infante al contactar a sus padres biológicos vía Facebook.

Los papás y la compradora se juntaron en Buenos Aires, donde la mujer pagó la última cuota de los 500 mil pesos argentinos (alrededor de seis millones de pesos chilenos) para llevarse al a guagua. Tras ello, sin embargo, la madre biológica se arrepintió y dio aviso a la policía por “secuestro y robo”.

Durante su declaración, la madre tuvo que admitir que había vendido a su hija. Ante esto, ambos padres fueron formalizados por “promoción para la supresión de identidad de la menor de edad, falso testimonio y falsa denuncia”.

La policía dio con el paradero de la mujer que compró a la niña, quien vive en Córdoba junto a su padre. Este último, identificado como Juan Backer, habló con el canal de televisión argentino Cadena 3 al respecto del caso y contó: “Nos pidió plata y le fuimos dando durante los siete meses que estuvo embarazada. Vendí la casa. Mi hija no podía tener familia y ella tenía como siete hijos. Ahora pide 80 mil pesos (975 mil pesos chilenos) y siete meses de alquiler. Me pedía plata y me decía: ‘Si no, no te la doy y la tiro a la basura a la nena”.

La mujer de 48 años ahora deberá a esperar a que un juez dictamine qué penas puede enfrentar por la compra de un menor.