Belice y el extraño caso del único país de América sin casos activos de coronavirus

Dentro de la ola de contagios de coronavirus que vive Latinoamérica, hay un país que escapa de la crisis sanitaria causada por la pandemia y se lleva las miradas del mundo: Belice.

La nación centroamericana es una de las pocas -sino la única- que no tiene casos positivos y, además, este jueves “rompió” otra marca al no presentar reportes activos. Durante las dos primeras semanas de abril, tuvo cuatro contagios de ahí a la fecha no hubo más, situación que lo posiciona como “un lugar excepcional” en la región.

De acuerdo a las cifras que registra la Universidad Johns Hopkins, hasta este miércoles reportaba sólo 18 casos, de los cuales 16 se recuperaron y otros 15 se encuentran bajo sospecha. Además sólo registra dos fallecidos.

Pero, ¿cuál fue la receta para frenar el coronavirus? Desde que se confirmó el primer caso el 23 de marzo, el gobierno caribeño cerró las fronteras y prohibió la entrada de ciudadanos extranjeros, como también decretó estado de emergencia el 30 de dicho mes. Estas medidas siguen vigentes y, en parte, ayudaron a frenar un posible avance.

De paso canceló todas las actividades nacionales y pospuso hasta mayo del 2021 el censo, lo que redestinó los recursos de esa actividad y fueron a dar para el combate del Covid-19.

El gobierno beliceño, además, impulsó una campaña de turismo bajo el lema “Querido Belice” para cuando todo esto pase y así paliar los efectos negativos que ha dejado la pandemia en la economía nacional, como también un concurso donde el ganador recibirá dos pasajes y una estancia de cuatro días para dos personas. ¿Cómo lo puede hacer? Debe enviar un video y contar por qué quiere visitar la nación.

Por ahora las medidas de prevención continúan vigentes y al día se han realizado 1.128 pruebas. Las autoridades centrales, además, le recomendaron a los habitantes el autoaislamiento, el uso de mascarillas y el distanciamiento social.