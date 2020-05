Líderes mundiales firman carta abierta para que la vacuna contra el Covid-19 sea gratuita

Cerca de 140 líderes a nivel mundial se han unido para elaborar y firmar una carta abierta donde piden que la vacuna contra el coronavirus se suministre de manera gratuita.

La misiva, entre otras cosas, reclama de que “el mundo no puede permitirse monopolios y competencia para obstaculizar la necesidad universal de salvar vidas“.

Dentro de la lista de firmantes, destacan el presidente de Sudáfrica y de la Unión Africana, Cyril Ramaphosa, el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, el presidente de Senegal, Macky Sall, y el presidente de Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, entre otros.

“Frente a esta crisis, no podemos seguir como si nada. La salud de cada uno de nosotros depende de la salud de todos. La vacuna de Covid-19 no debe pertenecer a nadie y debe ser gratuita para todos. Los tópicos diplomáticos no son suficientes, necesitamos garantías legales, y las necesitamos ahora”, reclama Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda y una de las adherentes a esta iniciativa.