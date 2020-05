Obama critica indirectamente a Trump durante acto público virtual

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama criticó este sábado indirectamente a su sucesor Donald Trump por la gestión de la pandemia de COVID-19 y la profundización de las desigualdades en el país.

Durante una ceremonia virtual de entrega de diplomas a estudiantes de la red de universidades históricamente negras (HBCU), el exmandatario demócrata dijo que “la pandemia ha enterrado finalmente la idea de que los responsables políticos saben lo que hacen”.

“Muchos de entre ellos ni siquiera fingen que son responsables”, añadió el expresidente en una de sus escasas intervenciones públicas desde que se inició la pandemia en Estados Unidos.

Remarcó también que la crisis sanitaria es un revelador de las desigualdades que padece la población negra del país, y pareció demostrar su indignación, sin mencionarlo expresamente, por el asesinato de Ahmaud Arbery, un joven afroestadounidense de 25 años abatido el 23 de febrero mientras trotaba en un parque del barrio residencial de Brunswick, en el sureño estado de Georgia.

“Una enfermedad como esta echa luz sobre las desigualdades subyacentes y el fardo que históricamente soportan las comunidades negras en este país”, agregó.

“Lo observamos cuando un hombre negro hace jogging y hay gente que decide detenerlo, interrogarlo y matarlo si no se somete a sus preguntas”.

El expresidente se expresará en una segunda cita virtual en la noche del sábado, esta vez en horario de prime-time, a las 20H00 locales (00H00 GMT), durante un evento transmitido por varios canales de televisión llamado “Graduate Together”, destinado a los jóvenes que se han quedado sin ceremonia de graduación como bachilleres.

En privado, Obama calificó la gestión de la pandemia de COVID-19 por Donald Trump como “un desastre caótico absoluto”, en ocasión de una conversación telefónica con excolaboradores mantenida el 8 de mayo, de acuerdo a medios de prensa estadounidenses.

Allí señaló que dedicará “todo el tiempo que sea necesario a hacer campaña por Joe Biden de la manera más intensa posible” de cara a las elecciones de noviembre. Obama manifestó su respaldo oficial a su exvicepresidente el 14 de abril.

“Voten”, tuiteó la semana pasada al responder a Trump, que había denunciado una campaña contra él a la que llamó “Obamagate”.

Barack y Michelle Obama participarán en una tercera ceremonia el 6 de junio, llamada “Dear Class of 2020”, en la que también estarán presentes la cantante Lady Gaga y la militante paquistaní y premio Nobel de la paz Malala Yousafzai.

Congratulations to the HBCU Class of 2020! Michelle and I are so proud of you. As you set out to change the world, we’ll be the wind at your back. Can’t wait to see what you achieve. https://t.co/PCsjkJJTXi

— Barack Obama (@BarackObama) May 16, 2020