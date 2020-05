[VIDEO] Gobernador de Nueva York se somete a un test de coronavirus en directo por TV

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se sometió el domingo a un test de diagnóstico del coronavirus en directo por televisión, y llamó a todos los neoyorquinos que tengan síntomas o crean que hayan estado expuestos al virus a imitarle.

“No tienes que ser ‘un duro de Nueva York’ para tomar el test”, dijo Cuomo en su popular conferencia de prensa diaria, seguida por miles de personas desde que el estado se convirtió en el epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, con más de 350.000 casos y más de 22.000 muertes confirmadas.

“Tienes que ser astuto, unido, disciplinado. Tienes que amarte a tí mismo, a tu familia, a los neoyorquinos”, añadió luego de que una médica con vestimenta protectora le pidió que cerrara los ojos y le tomó una muestra con un hisopo nasal para realizar el test.

“Si no estoy aquí mañana, es que ha dado positivo”, bromeó el gobernador, que se ha sometido al examen varias veces en el pasado pero nunca frente al público.

Cuomo informó que el criterio para someterse al test fue ampliado para incluir a todos quienes tengan síntomas de la enfermedad COVID-19, a trabajadores que han regresado a sus empleos, a personal médico y de hogares de ancianos, y a todos quienes interactúen con el público como parte de su trabajo o hayan estado en contacto con un enfermo.

Cuomo dijo que el estado está realizando actualmente 40.000 tests de diagnóstico por día en más de 700 locales, incluido en toda la red de farmacias CVS del estado de 19 millones de habitantes.

Pero aún “no tenemos suficientes neoyorquinos que se hagan el test”, algo fundamental para evitar un rebrote cuando partes del estado ya reabrieron actividades no esenciales desde el viernes pasado, afirmó.

Hacerse un test “es rápido, es fácil e indoloro. Si yo tengo tiempo, tú también”, tuiteó el gobernador tras la conferencia, junto al video de su examen de diagnóstico.

It’s quick, easy and painless. If I have time, you do too. pic.twitter.com/0ANntppYVK

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 17, 2020