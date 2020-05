¿Vacuna para el COVID-19? Investigación arrojó resultados positivos para su creación

El testeo se realizó en 45 personas que fueron suministradas con tres distintas dosis de la vacuna. El grupo de investigación a cargo sostuvo que se notificó un aumento dependiente de la dosis en la “inmunogenicidad”. Es decir, la facultad de producir una respuesta inmune.

La buena noticia fue entregada este lunes por la empresa Moderna Inc, reconocida compañía norteamericana que se desarrolla en el ámbito de la biotecnología. La entidad confirmó que la vacuna experimental en la que están trabajando, produjo anticuerpos que podrían frenar el coronavirus en personas infectadas.

En términos concretos, son resultados extraídos de un ensayo clínico, que de momento se encuentra en etapas preliminares. La vacuna mRNA-1273, informó la entidad en redes sociales, arrojó “ser segura y bien aceptada” en los estudios que realizaron.

Summary of our SARS-CoV-2 #vaccine (mRNA-1273) interim Phase 1 data. Read more: https://t.co/aIq34ullAh #mRNA pic.twitter.com/BVbYuWTkOy

— Moderna (@moderna_tx) May 18, 2020