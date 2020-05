El mejor amigo del hombre: Sujeto fallece por Covid-19, pero su perro aún lo espera en la puerta del hospital

El New York Post reveló la triste historia de un perrito que lleva tres meses esperando a su dueño, quien murió por coronavirus en Wuhan, China, en un hospital de la ciudad.

Según revela el rotativo, el hombre de 65 años murió cinco días después de ingresar al centro asistencial. Su mascota, sin embargo, sin saber el fatal desenlace de su dueño, sigue en la puerta del hospital hace ya tres meses.

La dueña de un local del recinto contó “Xiaobao (nombre del perro) se quedó en el hospital buscándolo. Nunca lo dejó. Es increíblemente conmovedor, y tan leal. Lo hemos tratado de alejar, pero él vuelve”.

Loyal #dog waits at a #Wuhan hospital for 3 months after his owner dies from covid-19

7-yo dog Xiao Bao waited patiently for his owner at Wuhan hospital.Staff at Wuhan Taikang Hospital fed Xiao Bao

Xiao's owner died 5 days after being admitted pic.twitter.com/H31Ls2Dsrh

— Hans Solo (@thandojo) May 26, 2020