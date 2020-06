Jair Bolsonaro: “No podemos dejar que Brasil se transforme en lo que fue Chile”

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, se refirió a las protestas que hubo hace pocos días contra su gestión y tildó a los participantes de estas como “terroristas” y “marginales”. Si bien las declaraciones las emitió durante el martes con un pequeño grupo de seguidores, recién se viralizaron este miércoles.

En paralelo expresó su temor de que las manifestaciones escalen con el tiempo y lleguen al misno nivel de aquellas que se produjeron en la crisis política-social que afectó a Chile entre octubre y noviembre. “No podemos dejar que Brasil se transforme en lo que fue Chile hace un tiempo. No podemos permitir eso, no es democracia ni libertad de expresión; eso, a mi parecer, es terrorismo. Y la gente espera que ese movimiento no crezca porque lo que menos quiere la gente es entrar en confrontación con quien sea”, expresó.

La autoridad del gigante sudamericano también habló del movimiento “antifascista” justo en los días donde su par estadounidense, Donald Trump, los calificó como “organización terrorista“. “Los antifas comenzaron en el campo. El motivo, desde mi punto de vista, es diferente (al de Estados Unidos). Son marginales, en mi entendimiento, terroristas. Amenazaron hacer movimientos el domingo en varias ciudades, también en Brasilia“, dijo.

“Es necesario que la policía tenga “retaguardia jurídica” para trabajar ante un movimiento que no tiene nada que ver con la democracia“, complementó Bolsonaro.

Paralelamente el vicepresidente Hamilton Mourao calificó a los manifestantes opositores al líder político como “delincuentes vinculados al extremismo internacional“. “¿Hasta dónde quieren llegar? ¿A incendiar el país, como en 2013? Eso puede servir para mucha cosa, pero jamás para defender la democracia”, manifestó.