Hijo de Carlos Menem se encuentra internado por una neumonía compleja y espera examen de Covid-19

El hijo del expresidente de Argentina, Carlos Nair Menem, se encuentra internado en una clínica de San Martín de Buenos Aires, donde el familiar de Carlos Menem fue diagnosticado con una neumonía severa.

“Estoy internado por neumonía y, como levanté un poco de fiebre, me hicieron un hisopado y me dejaron internado, como tiene que ser. Llamé a mi obra social y les pedí que me traigan, obviamente”, dijo.

“En principio tengo eso, me hicieron análisis de sangre y salió bien pero, entre hoy y mañana debería estar el resultado del hisopado”, aseguró.

Cabe señalar que, Menem presentaba síntomas acordes al Covid-19, por lo que los resultados deberían estar listos, mañana miércoles para confirmar el diagnóstico.