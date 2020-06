VIDEO | No tuvo paciencia: guardia del Metro de Barcelona empujó por las escaleras a pasajero que no usaba mascarilla

Un polémico episodio fue registrado en una de las estaciones del Metro de Barcelona, lugar en que dos guardias reprimieron a un pasajero que no llevaba puesta la mascarilla. El violento hecho termina cuando uno de los vigilantes empujó al hombre, quien cayó rodando por las escaleras.

“¡Hasta los cojones me tienes! Y ahora llamas a la Policía”, se oye decir al guardia que empujó al pasajero, mientras que el otro intentaba poner de pie al adolorido pasajero.

Això es veu que ha passat a davant de casa, a la #Sagrera, tal com el llença el podria haver matat d'un cop al cap, abans que comenteu…. ME LA SUA EL QUE HAGI FET AQUESTA PERSONA, NO SON MANERES! pic.twitter.com/peUFygVRae

— David (@Sela_ibuR) June 21, 2020