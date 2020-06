Chileno residente en Alemania explicó cómo se generó un rebrote de contagios por Covid-19 en el país

Esta semana, se dio a conocer el contagio de 1.553 personas con coronavirus en un matadero del oeste de Alemania, lo que obligó el pasado este martes a las autoridades regionales a decretar el cierre parcial de la vida pública en los distritos de Gütersloh y Warendorf.

Justamente sobre este tema habló un chileno llamado Michael Fuchs, quien reside en Alemania, quien relató cómo se generaron los contagios, en entrevista con el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura.

Según Michael, “en el norte de Alemania hay muchas fábricas que elaboran y producen carne de cerdo y estas fábricas trabajan con las condiciones ideales para poderte contagiar con coronavirus”, aseveró.

“El tema es que cuando hay 6, 10 grados, a esa temperatura el virus se mueve muy bien, y gente en esas fábricas se contagió con coronavirus sin saberlo y rápidamente se contagiaron zonas donde vivían estas personas y se produjo ese rebrote”, explicó Fuchs.

Debido a esto, “el gobierno alemán puso mucha seguridad en todo este tipo de fábricas y están estudiando algo absolutamente claro, que cuando hay frío se produce lo que los alemanas llaman una suerte de ‘aerosol’ y ese ‘aerosol’ te deja la escoba”, señaló.

Además, detalló que “lo interesante es también cómo se comportó Alemania en el tema de la pandemia, porque nosotros veníamos saliendo de esto, y saliendo muy bien, porque la gente fue muy rigurosa en apegarse a todas las normas. Acá todo muy controlado respecto a la higiene que tienen que seguir las personas, y por eso fue súper desilusionaste lo que pasó en esta fábrica”.

“Lo que a mí me impresionó mucho, sin que existiera la norma, sin que fuera obligatorio, la gente cuando sucedió esto empezó a usar mascarilla en todas partes, a mí que me tocaba moverme por la ciudad, tú te subías a un metro o a un bus y todos con mascarillas, te metías a una tienda y todos con mascarilla, era muy mal visto entrar a una tienda y no usar el dosificador de alcohol gel y entrar”, puntualizó.

Finalmente aseveró que “no es que la gente acá sea muy inteligente, sino que es muy aplicada nomás y eso hace un poquito la diferencia”.