Alerta mundial: grupo de científicos detectaron en China aparición de nueva gripe porcina con “posible potencial pandémico”

Si no fuese suficiente con el coronavirus que ha contagiado a casi 10 millones de personas, el planeta podría sufrir otra pandemia en el corto plazo. ¿Por qué? Un grupo de científicos avisó sobre la aparición de una nueva cepa de la gripe porcina con “un potencial pandémico” en China que podría afectar a los humanos.

De acuerdo a lo informado por la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), el estudio advierte de un virus presente en las piaras y que tiene todas las características distintivas de adaptarse a los seres humanos, razón por la cual se recomienda un “monitoreo cercano”.

“La vigilancia de los virus de la gripe en los cerdos es una medida clave para prevenir la aparición de la próxima gripe pandémica“, sostuvo la publicación. Bajo ese punto, según la indagatoria, al tratarse de una nueva cepa de bacterias – denominada G4 EA H1N -, las personas podrían tener desde poca a nula inmunidad y que es similar a la que originó la pandemia del 2009 que acá en Chile dejó 155 muertos.

Esta categoría de la gripe podría crecer y multiplicarse en las células que recubren las vías respiratorias humanas y que en los recientes días encontraron la evidencia de una potencial infección en un grupo de trabajadores de mataderos y la industria porcina en China.

“No debemos ignorarlo. En este momento estamos distraídos con el coronavirus y con razón, pero no debemos perder de vista los nuevos virus potencialmente peligrosos“, expresó el profesor Kin-Chow Chang, quien se desempeña en la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, en diálogo con la BBC.