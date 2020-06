Experto por nuevo virus con potencial pandémico: “Los seres humanos nos parecemos mucho a los cerdos genéticamente”

Mientras la humanidad se debate entre la vida y la muerte con el COVID-19, con más de 10 millones de contagios en el mundo, se dio a conocer que desde China también podría surgir una nueva pandemia relacionada ahora a los cerdos.

Se trata de una nueva gripe porcina que desciende genéticamente de la que afectó al mundo el 2009 (H1N1) y que ahora investigadores del país asiático denominaron virus G4.

Al respecto habló con El Rompecabezas de Agricultura el médico, doctorado en Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh (EE.UU) y académico de la USACH, Christian García.

“Es algo importante, hay que tomarlo en cuenta, pero no hay que desesperarse, no asustarse, dado de que existe un mecanismo de vigilancia en toda la industria de producción animal tanto de aves, pollos y también de los porcinos para determinar si hay infecciones dentro de estos animales y si pueden o no tener algún tipo de trasmisiones a los seres humanos”, contestó el especialista.

“De hecho, todos los años existen infecciones en seres humanos que provienen de aves como cerdos y eso es algo habitual“, siguió.

“Lo importantes es que son en general infecciones que son limitadas, que afectan a personas de la industria o gente que vive en contacto permanente con los animales y son auto-limitadas a las personas y no tiene la posibilidad de transmitirse de humano a humano. Ahí está la clave en pasar de una enfermedad limitada a cierta industria nada más versus una que tiene el potencial de contagiar a todo un país o todo un planeta como estamos viendo hoy día”, aseveró.

Respecto al descubrimiento del virus G4 dijo que “es algo parecido (a lo del 2009)”, pero “es un estudio que analizó a 30 mil cerdos de un total de 500 millones de cerdos que están en la industria china hoy en día entre el año 2011 y 2018 y encontraron que había más de cerca de 170, 180 tipos de virus que son de influenza”.

“Recordemos que nosotros los seres humanos nos parecemos mucho a los cerdos genéticamente“, afirmó. Es decir, “tenemos rasgos parecidos de genética y proteínas que permiten unir a los virus a nuestras células. Pensemos a las llaves y cerrojos. Tenemos cerrojos parecidos a los de los cerdos y dentro de los cerdos tienen cerrojos parecidos a los de las aves”.

“Entonces, hay muchos virus circulando y potencialmente pueden pasar al humano y ahí está el potencial pandémico porque tiene algunos pedazos de su material genético que son del H1N1 del 2009 pero también de influenza de aves de Europa y otras de H1N1 de otras partes. Si bien hay que estar atento, hay que estar tranquilos, ya que si bien hay dos personas que se infectaron con esto y enfermaron, no se ha demostrado que haya una transmisión de persona a persona“, informó.

De todas formas, “estamos mejor preparados que antes”, aseveró.

Si este virus G4 llega a avanzar, el experto recordó que hay que tener en cuenta que “las vacunas tradicionales demoran entre 5 y 10 años en desarrollarse y para la H1N1 en poco tiempo tuvimos una disponible para todo el mundo y a un costo razonable que todos los países pudieron acceder; y esperamos que también pase algo parecido con el coronavirus, pero es difícil proyectarse”.