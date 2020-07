Violencia en Argentina: vecinos agredieron y prendieron fuego a casa de enfermero recuperado de coronavirus

Medios trasandinos informaron sobre la historia de Daniel Porro, un enfermero de Neuquén que durante las últimas semanas ha vivido el hostigamiento y una serie de atentados en su contra por haberse contagiado de Covid-19. El profesional de la salud sufrió golpizas, el robo de su auto y hasta la quema de su vivienda.

Porro se contagió a comienzos de julio y luego de dos semanas, superó la enfermedad y se reintegró a sus labores. No obstante, la noticia no fue bien recibida por los vecinas del barrio Colonia Nueva Esperanza, quienes descargaron toda su ira en contra de Daniel.

“Me decían ‘Andate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa, no queremos gente como vos acá en el barrio”, expresó a Infobae.

Lo peor vino durante la semana pasada, ya que el enfermero recibió una golpiza por parte de cinco hombres residentes del lugar.

“Me golpearon por todos lados entre varias personas, y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital”, afirmó tras quedar con lesiones en su rostro y en sus ojos.

“Me decían que me vaya del barrio porque tenía coronavirus. No sólo no tengo porque cumplí con el aislamiento, sino que me quemaron la casa y me robaron el auto”, cerró el enfermero.