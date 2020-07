Se temió lo peor: niños resultaron ilesos tras ser rescatados de edificio en llamas en Francia

Dos hermanos de 3 y 10 años, escaparon de las llamas de un departamento asentado en Grenoble, ciudad ubicada al sureste de Francia. Los menores saltaron desde la ventana de un cuarto piso y fueron recogidos por personas que estaban abajo del edificio. Los medios locales informaron que ambos terminaron ilesos del accidente.

Los niños fueron internados, conjuntamente con otros 17 vecinos del edificio. Asimismo, cuatro de las personas que ayudaron al rescate fueron hospitalizadas para determinar lesiones por impacto.

#COVID19 #accident #grenoble ( Ce mardi il a y’a quelques heures dans l’après midi 2 enfants ont sauté par la fenêtre rattraper par les habitants ❤️🙏 pic.twitter.com/xzIYpL4b3Y — oumse-dia (@oumsedia69) July 21, 2020

Athoumani Walid, estudiante de 25 años, fue uno de los rescatistas de los menores. El joven, en su afán por ayudar, terminó con fractura de muñeca.

“No sabíamos qué hacer, pero caminamos hasta el apartamento que estaba en llamas”, afirmó Walid a The Associated Press . “Queríamos romper la puerta, pero no fue posible”, contó el estudiante.

Walid afirmó que sintió temor antes de acudir en el rescate de los niños. “Cuando saltaron, el miedo desapareció, lo que importaba era atraparlos”, afirmó.