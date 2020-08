Corte Suprema colombiana ordena arresto domiciliario para Álvaro Uribe

Desde hace un tiempo, Álvaro Uribe, ex presidente y senador de Colombia, es investigado por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Este miércoles, por las mismas causas, la Corte Suprema cafetalera ordenó el arresto domiciliario para el otrora parlamentario.

El mismo Uribe informó la decisión a través de un escrito que dice: “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”. La Corte, por su parte, aún no ha hecho el anuncio oficial.

La investigación en contra de la primera autoridad colombiana entre 2002 y 2010 se inició en 2o12, año en que el acusado demandó por manipulación de testigos al senador del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda, antes que éste lo denunciara por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Con esta orden, Uribe se convierte hoy en el primer ex presidente colombiano al que se le ordena la detención.