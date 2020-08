Fuerte explosión en puerto de Beirut dejó 10 muertos y cuantiosos daños en edificios

Durante la mañana de este martes una gran explosión se registró en las cercanías del puerto de Beirut, El Líbano y dejó múltiples daños en los edificios, oficinas y calles aledañas.

De acuerdo a la información de la Agencia Nacional de Noticias, y replicada por CNN en Español, el incidente ocurrió cerca de un almacén de petardos producto de un incendio.

La agencia Reuters confirmó que hay 10 fallecidos, pero las autoridades expresaron su temor de que esta cifra aumente con el paso de las horas. Los principales recintos hospitalarios de la capital libanesa ya están a su máxima capacidad.

En las redes sociales quedaron registradas las terribles imágenes y no se descarta que se trate de un atentado terrorista.

My brother sent me this, we live 10 KM away from the explosion site and the glass of our bldgs got shattered. #Lebanon pic.twitter.com/MPByBc673m

I am getting a lot of videos from the ground and from the family WhatsApp group.

I will be posting them here.

Damage around the explosion area. #Lebanon pic.twitter.com/DJ4zPB8nst

— Abir Ghattas (@AbirGhattas) August 4, 2020