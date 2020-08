Polémicas elecciones en Bielorrusia provocan violentas manifestaciones

Tras un parcial triunfo del actual presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, en las elecciones de ese país (con más del 79,7% de los votos), este domingo la población se volcó a las calles.

El sondeo oficial da a Lukashenko una mayoría mientras que la principal candidata de la oposición, Svetlana Tijanovskaya, se quedaba muy lejos con un 6,8%.

Las dudas opositoras ante la legitimidad de la elección provocaron la ira de algunos manifestantes, provocando violentos disturbios.

En tanto, la jefa de la Comisión Electoral Central, Svetlana Yermoshkina, pidió que se reconozca la victoria de Lukashenko.

La victoria de Lukashenko, que lleva en el poder desde 1994, es amplia a pesar del cansancio de algunos bielorrusos, los estragos que ha hecho el coronavirus y la crisis económica.

Pero estos resultados no cuadran con los que ofrecen las encuestas de medios extranjeros, que dibujan un vuelco total. Según esto, Alexander Lukashenko, obtendría sólo un 10%. Svetlana Tijanovskaya arrasaría con un 71%.

The dramatic video of the crackdown in Minsk. Happening now. pic.twitter.com/LOZb0uRaqx

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 9, 2020