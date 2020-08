Brasil lanza mil globos al aire para homenajear a las víctimas del coronavirus

La pandemia no da tregua en Brasil. El país sudamericano superó las 100 mil muertes por coronavirus y confirmó más de tres millones de personas contagiadas, según las últimas cifras oficiales entregadas el fin de semana.

Fue en este contexto que el pasado sábado, la ONG Río de Paz lanzó al cielo mil globos rojos en la playa de Copacabana. Sobre la arena carioca también enterraron cien cruces negras. La iniciativa homenajeó a las víctimas que perdieron su vida por Covid-19.

“Esto es un acto de ciudadanía. Me duele mucho estar acá, mostrando una foto de la persona que mañana no estará conmigo en el día del padre. Y me duele ver a la gente pasar y decir que esto es una mentira, un acto de terror”, declaró a AFP uno de los asistentes a la actividad que perdió a su hijo.

El presidente de Brasil, Jail Bolsonaro señaló ayer que las medidas de confinamientos también son causantes de muertes en medio de la crisis sanitaria. El mandatario citó un artículo del tabloide sensacionalista británico “Daily Mail”.

“Se extrae que el confinamiento causó la muerte a dos de cada tres personas en Reino Unido. En Brasil, sin tener todavía cifras oficiales, las cifras no serían muy distintas“, ha escrito Bolsonaro en su cuenta de Facebook.