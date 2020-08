“Fue mi madre”: Hermana de Evo Morales murió por coronavirus este domingo

Esther Morales, hermana del expresidente boliviano Evo Morales, falleció este domingo tras batallar contra el coronavirus.

La mujer de 70 años sufría una enfermedad preexistente, según informó el periódico La Patria, y estaba internada desde hace días tras contagiarse de COVID-19.

Tras estar en el hospital General San Juan de Dios, su estado se complicó y encontró una cama disponible de UCI en el hospital Oruro Corea, pero acabó perdiendo la vida esta mañana.

El ex presidente confirmó el fallecimiento en Twitter, donde realizó un duro reclamo político desde Argentina, donde continúa exiliado y aislado por la cuarentena, y acusó persecución a su familia.

“Por qué tanto odio, racismo y persecución política que me impiden ver, por última vez, a mi única hermana. Para mí, Esther, fue mi madre. La historia juzgará”, escribió.

“Esther fue una madre. Cuando de dirigente me detenían y confinaban ella me defendía y reclamaba por mi libertad. Me acompañó en los momentos más duros sin importar represalias. Nunca ocupó cargos públicos, pese a lo cual en el golpe de 2019 quemaron su casa y la persiguieron”, agregó.