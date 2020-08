Barack Obama arremete contra Donald Trump: “Usó el poder para beneficiarse a sí mismo”

El ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dio este miércoles un duro discurso en contra de su sucesor, Donald Trump, a quien contrastó con Joe Biden, ex vicepresidente y actual candidato presidencial.

Desde el Museo de la Revolución estadounidense, en Filadelfia, el ex mandatario aseguró que si bien no esperaba que el también empresario “continuara con sus políticas al ganar la elección“, sí “albergaba esperanzas de que mostrara algún interés en tomarse el trabajo con seriedad“, pero esto no ocurrió.

“Nunca mostró interés en hacer el trabajo. En encontrar un punto medio en las disputas; en usar el increíble poder de su puesto para beneficiarse a alguien que no sea sí mismo o sus amigos; ningún interés en tratar la presidencia como algo más que otro reality show que puede usar para recibir la atención que tanto desea”, expresó.

“Donald Trump no ha crecido al obtener su puesto porque no puede. Y las consecuencias de esa imposibilidad son severas. 170.000 estadounidenses muertos. Millones de puestos de trabajo que desaparecieron. Nuestros peores impulsos desatados, nuestra orgullosa reputación alrededor del mundo fuertemente dañada, y nuestras instituciones democráticas amenazadas como nunca antes”, complementó Obama.

No es la primera vez que el ex presidente estadounidense critica a su par.

Agencia Uno