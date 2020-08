OMS por el coronavirus: “Esperamos acabar con esta pandemia en menos de dos años”

El director general de la Oganización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló este viernes que esperan controlar la pandemia en menos de dos años.

“Esperamos acabar con esta pandemia en menos de dos años. Sobre todo, si logramos unir nuestros esfuerzos (…) y utilizamos al máximo los recursos disponibles y esperando que podamos disponer de herramientas suplementarias como vacunas, pienso que podremos acabar con ella con un plazo más corto que el de la gripe de 1918″, señaló el director de la OMS.

En 1918, la gripe española causó decenas de millones de muertos en dos años. Desde la OMS además destacaron que el desarrollo “nacionalista” de vacunas puede traducirse en un amento en el costo de ellas y además falta de acceso para países en desarrollo.

We need to prevent #COVID19 vaccine nationalism.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 19, 2020