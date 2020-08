Otro escándalo en la familia Trump: Hermana de Donald dijo que “no tiene principios” y destacó su “falta de preparación”

A un día de que se inicie la Convención Republicana, donde el Presidente de Estados Unidos Donald Trump será el principal orador, una nueva polémica lo persigue.

Se trata de un audio dado a conocer por The Washington Post ,donde su hermana Maryanne Trump Barry, aseguró que el mandatario estadounidense “no tiene principios” y destacó su “falta de preparación” para el cargo que ocupa.

El registro lo grabó de forma secreta su sobrina, Mary L. Trump , autora del libro “Siempre demasiado y nunca suficiente, cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”.

En una de las grabaciones, Maryanne, exjueza federal de 83 años, criticó una entrevista de 2018 que brindó su hermano a Fox News en la que sugirió que la pondría a trabajar en la frontera con México para supervisar los casos de niños inmigrantes separados de sus padres.

