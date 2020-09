Elección en Estados Unidos arroja histórico resultado que involucra a la familia Kennedy

Este martes se dio un histórico resultado en las elecciones primarias demócratas por un escaño de senador en el estado de Massachusetts. Y es que por primera vez en la historia de Estados Unidos un integrante de la familia Kennedy perdió en una votación popular.

Se trata de Joseph Kennedy III, sobrino nieto del expresidente John F. Kennedy, quien admitió su derrota en el proceso estatal. Lo anterior, según la prensa norteamericana, compromete el futuro de la familia Kennedy en la política.

Según los primeros sondeos, tras el 43% de las mesas ya contadas, el hombre de 39 años cedió ante Edward Markey, de 74 años, por cerca de 10 puntos porcentuales. El ganador representa a Massachusetts hace ya 44 años y hace siete como senador.

Tras el negativo resultado, Kennedy recalcó: “La familia no tiene nada que ver. Siempre que me postulé para un cargo, siempre dije muy claramente que solo estaba yo en la boleta. Mi padre, mi abuelo, sus hermanos y hermanas no tienen nada que ver con esto, soy solo yo”.