Donald Trump arremete contra China: “Debemos responsabilizar al país que desató la pandemia en el mundo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente arremetió contra China por su responsabilidad en la propagación del coronavirus en el mundo. El mandatario, expuso en la Asamblea de la ONU, donde entregó sus apreciaciones.

“El mundo ha librado una gran batalla contra un enemigo invisible, el virus chino”, agregando que “debemos responsabilizar al país que desató esta plaga al mundo, China”.

Pero eso no fue todo, ya que Trump también aseguró que “el gobierno chino y la OMS, que está virtualmente controlada por China, falsamente declararon que no habían evidencias de transmisión entre humanos, luego dijeron falsamente que los asintomáticos no esparcían la enfermedad”.

“Venceremos a la pandemia y entraremos a una nueva era sin precedentes y prosperidad”, cerró el mandatario estadounidense.