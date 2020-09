Se estrella avión en Ucrania: se registran hasta el momento 22 personas fallecidas

Durante la jornada de este viernes, un avión militar se estrelló en las cercanías de Jarkiv, al este de Ucrania, dejando a al menos 22 personas fallecidas y dos gravemente heridas, según informó el ministerio del Interior.

El viceministro de Interior, Anton Gueratchenko, sostuvo que tras el accidente, “veintidós personas murieron”, explicó.

La autoridad explicó que “continúa la búsqueda de otras dos personas”, en relación al avión de transporte Antonov-26, que llevaba 28 personas a bordo cuando se estrelló mientras aterrizaba.

De estas personas, “siete eran miembros del equipaje y el resto cadetes”, según explicó el viceministro, quien agregó que “por el momento no podemos establecer las causas” del accidente.

BREAKING – A Antonov An-26 transport plane has crashed near Chuhuiv, in Ukraine. (@Liveuamap) pic.twitter.com/ebJudfXhOQ

— Faytuks News Δ (@Faytuks) September 25, 2020