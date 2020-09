Expresidente uruguayo José Mujica anunció su retiro de la política

En medio de las elecciones departamentales y municipales de su país, el expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) anunció su retiro de la política.

“Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Y como estoy para salir, trato de estirar los minutos que me quedan. Qué defecto, ¿eh?”, indicó el senador del Frente Amplio (FA) a la prensa reunida en su lugar de votación.

“Estoy para salir por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica y es lógico que la política obliga a relaciones sociales”, dijo el exmandatario de 85 años según consigna Infobae.

“Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro, soy un mal senador”, argumentó Mujica.