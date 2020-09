Investigación reveló que Trump pagó 750 dólares de impuestos en 2016 y 2017: En 10 años no lo hizo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría pagado la suma de 750 dólares en impuestos federales el 2016 (cuando ganó las elecciones ante Hillary Clinton) y otros 750 dólares el 2017, primer año que figuró como mandatario.

Según indicó la investigación titulada “The President’s Taxes” (Los impuestos del presidente) publicada por New York Times, Trump “No había pagado ningún impuesto sobre la renta en 10 de los 15 años anteriores, en gran parte porque informó haber perdido mucho más dinero del que ganaba”.

Por otra parte, el medio informó que el mandatario estadounidense mantiene una batalla legal con el Servicio de Impuestos Internos de su país por un reembolso de impuestos de 72,9 millones de dólares que recibió justo después de declarar grandes sumas de dinero en pérdidas. Si pierde Trump deberá pagar 100 millones.

Es necesario destacar que Alan Garten, abogado de Trump, explicó que “durante la última década ha pagado decenas de millones de dólares en impuestos personales al gobierno federal, incluido el pago de millones en impuestos personales desde que anunció su candidatura en 2015″.

Pese a lo anterior, New York Times advierte que el jurista mezcla impuestos sobre la renta con otros gastos como seguro social, seguro médico e impuestos para sus trabajadores domésticos.

Además, alertan sobre diferencias en las declaraciones de Trump, ya que en 2018 manifestó ganó 434,9 millones de dólares mientras en los registros fiscales acusó pérdidas de 47,4 millones de dólares.

“Publicamos este informe porque creemos que los ciudadanos deben comprender tanto como sea posible sobre sus líderes y representantes: sus prioridades, sus experiencias y también sus finanzas”, explicó Dean Baquet, editor ejecutivo del medio a cargo de la investigación.

“Cada presidente desde mediados de la década de 1970 ha hecho pública su información fiscal (…) Trump, uno de los presidentes más ricos de la historia de la nación, ha roto con esa práctica”, manifestó Baquet.

La polémica se enmarca en medio de las campañas presidenciales del país. Trump espera ser relecto, sin embargo se posiciona tras el demócrata Joe Biden, quien encabeza la carrera.