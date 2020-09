Biden a Trump: “Este hombre no sabe lo que habla. Es difícil hablar con este payaso”

El primer debate presidencial entre Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden estuvo muy lejos de ser tranquilo. Muy por el contrario: cada vez que pudieron descalificarse, lo hicieron; a tal punto de no respetar el tiempo permitido para la intervención de cada uno.

Sin embargo, el más ácido fue el ex vicepresidente, quien no se guardó nada ante las intervenciones de su contendor. Cuando abordaron la crisis del coronavirus y los efectos de esta en la economía estadounidense, el aspirante a la Casa Blanca usó su mejor material para criticar la gestión del mandatario.

“Él no tiene plan para salud, comunica cosas que quiere hacer, pero no tiene nada, no tiene plan. Este hombre no sabe de lo que habla. En febrero (Trump) sabía la gravedad de esta crisis, sabía que era una enfermedad mortal. Deberías salir de tu búnker y del campo de golf e ir al Despacho Oval y encontrar lo necesario para salvar vidas”, sostuvo.

Ante estos ataques, Trump se defendió con todo. “Ya tenemos una cura eficaz contra el Covid, hemos hecho una gran labor; el problema es la prensa mentirosa que me cubre mal. Conseguimos insumos, estamos a semanas de la vacuna, muchas menos personas mueren. A mí me dan mala prensa, estoy acostumbrado, no pudieron hacer el trabajo que nosotros hemos hecho“, replicó.

El Presidente estadounidense tomó el guante y tuvo duras palabras para la carrera política de Biden. “En 47 meses he hecho mucho más que tú en 47 años. Nunca ha habido un gobierno o presidente que haya hecho más de lo que yo he hecho en un período de tres años y medio. Y eso pese a la farsa del juicio político. Antes que viniera el Covid éramos la economía más grande y con las tasas de desempleo más bajas”, manifestó.

¿Qué dijo Biden? “Es difícil hablar con este payaso. Perdón, con esta persona“, cerró.