Presidente Donald Trump y su esposa Melania dieron positivo por coronavirus

Durante las últimas horas se confirmó que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania dieron positivo por coronavirus e iniciarán una cuarentena preventiva hasta la próxima toma de un examen PCR.

“Esta noche, la primera dama y yo hemos dado positivo por Covid-19. Empezaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Juntos lo superaremos!“, sostuvo el mandatario a través de sus redes sociales.

La pareja se aislará en la Casa Blanca, según la información entregada por el médico presidencial Sean Conley. “Están bien en este momento y planean permanecer en su hogar en la Casa Blanca durante la convalecencia“, expresó.

Horas después, fue Melania Trump quien llamó a la calma a los ciudadanos estadounidenses. “Como demasiados estadounidenses este año, el presidente y yo estamos en cuarentena en casa tras dar positivo por Covid-19. Nos sentimos bien y yo he pospuesto todos mis compromisos próximos. Por favor, asegúrense de tener cuidado y todos juntos lo superaremos”, manifestó.

El contagio de la mediática pareja se da justo después de que se conociera que una de sus asesoras, identificada como Hope Hicks, contrajera la enfermedad y acompañara a la autoridad tanto al debate realizado en Cleveland como en el mitín de Minnesota.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020