Donald Trump fue dado de alta y regresó a la Casa Blanca para seguir sus cuidados de Covid-19

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue dado de alta este lunes, luego de realizarse los exámenes médicos por el coronavirus. El mandatario norteamericano se encuentra con pocos síntomas del Covid-19 y ya regresó a la Casa Blanca.

Según las informaciones desde Estados Unidos, el mandatario seguirá con cuidados desde su residencia. “Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 18:30. !Me siento realmente bien! No le tengan miedo al covid. No dejen que domine su vida. Hemos desarrollado, bajo la administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos reales. ¡Me siento mejor que hace 20 años”, dijo el presidente estadounidense.

“Pronto estaremos nuevamente en campaña. Las fake news solo muestran encuestas falsas”, cerró Trump.

Cabe señalar que, el mandatario se retiró del hospital a pesar de que su médico, Sean Conley, aseguró que el multimillonario todavía no se encuentra totalmente fuera de peligro.

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020