Al menos 19 muertos y más de 80 heridos dejó la explosión de un camión bomba en el norte de Siria

Un camión cargado de explosivos dejó 19 muertos y cerca de 82 heridos tras estallar este martes en Al Bab, al noroeste de Siria. La zona está controlada por milicias rebeldes afiliadas a Turquía según consignó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

La explosión se produjo cercana a la estación de buses de la ciudad. Las imagenes difundidas a través de redes sociales evidenciaron el nivel de destrucción que sufrió la zona. De momento, nadie se ha atribuido el ataque.

“Al menos 19 civiles, incluidos 4 niños, y otras 82 personas fueron heridas, entre ellas mujeres y niños, cuando un coche bomba explotó hoy en la ciudad de Al Bab, en el este de Alepo”, señaló en un comunicado la Defensa Civil siria.

Casualties and injuries as a result of a car bomb explosion in the city of Al-Bab in Aleppo, northern Syria 💔🇸🇾 pic.twitter.com/zYwnb9jR6P

