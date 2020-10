Michelle Obama llamó “racista” a Donald Trump y sostuvo: “Está moralmente equivocado”

Michelle Obama, ex Primera Dama de Estados Unidos, participó en un video de 24 minutos donde brindó su apoyo al candidato presidencial demócrata Joe Biden y criticó duramente al presidente Donald Trump.

“Nuevamente lo que el presidente está haciendo es claramente falso. Está moralmente equivocado y, sí: es racista”, sostuvo la esposa de Barack Obama.

Sus palabras hacen alusión a los dichos del mandatario estadounidense, quien dijo que “las minorías arruinarán los suburbios estadounidenses“.

“Simplemente no podemos confiar en nada de lo que nos dice el Presidente, todas son mentiras (…) Han pasado siete meses y todavía no tenemos un plan para este virus. Siete meses más tarde, y aún no usa la máscara de manera consistente, ni le pide a sus seguidores que se la pongan, incluso sabiendo que esas acciones simples pueden salvar innumerables vidas”, complementó Obama respecto al manejo de la crisis sanitaria del coronavirus por parte del magnate.

Sobre este punto, recalcó su respaldo total hacia Joe Biden. “Es un buen hombre que entiende el sufrimiento del ciudadano común“, cerró.