Greta Thunberg declara su apoyo a Biden de cara a las elecciones presidenciales de EE.UU.

La activista medioambiental sueca Greta Thunberg ha declarado este sábado su apoyo al candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, de cara a las elecciones de noviembre.

“Nunca me implico en políticas de partidos, pero las próximas elecciones en Estados Unidos están por encima de todo eso y más”, ha explicado la joven activista en su cuenta de Twitter, donde ha lamentado la falta de implicación medioambiental exhibida por los candidatos, tanto Biden como el actual presidente del país, Donald Trump.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020