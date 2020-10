Popular pub del barrio Bellavista fue clausurado por infringir medidas sanitarias

“Espacio Harvard“, uno de los recintos más populares del barrio Bellavista, fue clausurado debido al incumplimiento de las normas sanitarias en medio de la emergencia por la pandemia del coronavirus.

Hay que recordar que el pub está ubicado en Recoleta, comuna que se encuentra en la fase 3 del plan “Paso a paso”.

“No existía ningún tipo de distancia física entre las mesas. Por otro lado en el menú solo había papas fritas, que es un plato compartido y tampoco contaban con ningún protocolo COVID”, sostuvo Paula Labra, seremi de la Región Metropolitana, en declaraciones recogidas por Canal 13.

“En el baño no tenían ni jabón, no tenían toalla de papel, es decir, no cumplían nada del protocolo de lo necesario para poder resguardarnos del coronavirus“, complementó la autoridad.

Sobre la misma, Labra detalló que al momento de la fiscalización habían cerca de 300 personas en un espacio cerrado y no estaban los requisitos mínimos tales como distanciamiento físico, la toma de temperatura, alcohol gel y jabón para los asistentes.

Producto de lo anterior, los dueños de “Espacio Harvard” arriesgan una millonaria multa.