Polémica en México: Matrimonio terminó con 100 contagiados por Covid-19

Una fuerte polémica se vive en México producto de un multitudinario matrimonio que se desarrolló a principios de octubre en la ciudad de Mexicali, donde 100 personas que compartieron en la boda, resultaron contagiadas por coronavirus.

De acuerdo a lo expresado por el diario El Universal, se trató de la ceremonia del actor Armando Torrea y la “socialité” Laura Pérez, hija de un millonario inmobiliario del país azteca.

El aumento de los contagios se produjo porque en el evento no se cumplieron con las medidas de distanciamiento social con los más de 300 participantes.

El secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, afirmó que el gobierno dispuso de protocolos para eventos de este tipo, que en esta oportunidad, no se respetaron. En el informe se detalló que los invitados no portaron mascarillas, no hubo toma de temperatura, ni tampoco contaron con alcohol gel ni sanitizantes.

Según Pérez Rico, lo más grave de la situación fue que se sobrepasó la cantidad de 50 personas permitidas por norma sanitaria.

La autoridad detalló que se está analizando la opción de cerrar de manera temporal el comercio en la ciudad, producto del aumento de casos en los últimos días. En Mexicali actualmente hay 219 positivos, número que supera los 70 que se contabilizaron a principios de octubre.