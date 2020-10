Nasa confirma que hay agua en la Luna

Durante este lunes la NASA dio a conocer una noticia que sorprendió al mundo entero.

Jim Bridenstine, administrador de la entidad espacial, confirmó la presencia de agua en la superficie del satélite natural. Eso sí, reveló que aún no existe la claridad para saber si está puede ser usada como recurso.

El científico, en tanto, detalló que el hallazgo se realizó con el Telescopio SOFIA (siglas en inglés de Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy), que es un avión Boeing 747SP amoldado de manera especial.

Además, este lunes se conocieron dos estudios publicados que sostuvieron la existencia de agua en cantidades “superiores a las cuales se creía” y que estarían atrapadas en forma de hielo en una multitud de micro cráteres.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020