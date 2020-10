Derrumbe de edificios y alerta de tsunami en Turquía tras terremoto 7.0

Un terremoto de magnitud 7,0° ha causado este viernes el colapso de varios edificios en la ciudad turca de Esmirna, en la región del Egeo (oeste del país), según han informado la agencia nacional para la gestión de desastres y el Ministerio del Interior.

El sismo ha derrumbado hasta el momento al menos seis edificios en los distritos de Bornova y Bayrakli, según ha informado el ministro del Interior turco, Suleyman Soylu, en un comunicado recogido por el diario ‘Hurriyet’. De acuerdo al gobierno turco, hasta el momento se contabilizan cuatro muertos y 120 heridos.

Según la Autoridad para la Gestión de Emergencias y Desastres (AFAD), el epicentro se ha registrado a unos 17 kilómetros de la costa de Esmirna, y a una profundidad de 16,5 kilómetros.

El movimiento telúrico se ha percibido además en Estambul, así como en Grecia, especialmente en la isla de Creta, generando “mini tsunamis” en algunas localidades.

Over 20 Buildings have Collapsed after 6.9 Magnitude Earthquake in #Izmir ,Turkey

And they are going Down pic.twitter.com/4FKw8y9OgN

— Megh Updates 🚨 (@MeghUpdates) October 30, 2020