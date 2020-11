Director de la OMS estará en cuarentena por contacto con un contagiado de coronavirus

Durante las últimas horas se conoció que Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entró de manera voluntaria en cuarentena luego de estar en contacto con un contagiado de coronavirus.

“Me han identificado como un contacto con alguien que ha dado positivo al Covid-19“, informó la autoridad mediante sus redes sociales. “Estoy bien y no tengo síntomas pero observaré una cuarentena en los próximos días“, complementó.

A la fecha se han reportado más de 46 millones de infectados a causa de la pandemia y poco más de un millón de muertos.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.

