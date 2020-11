Donald Trump se juega las últimas fichas y apela a un clásico setentero para llamar a votar

Durante este martes 3 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales de Estados Unidos entre el actual mandatario y candidato republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden.

Precisamente el jefe de Estado ha estado muy activo en las redes sociales con mensajes de incentivo para que la ciudadanía vaya a las urnas y lo reelija por los próximos años. Sobre la misma, también usó esta herramienta para atacar a su contendor.

De todas maneras, el magnate apeló a la creatividad y así lo demostró esta mañana cuando subió un video bailando al ritmo de “Y.M.C.A”, el clásico setentento popularizado por la banda Village People. “Vote, vote, vote”, fue el mensaje que acompañó el registro audiovisual.

To all of our supporters: thank you from the bottom of my heart. You have been there from the beginning, and I will never let you down. Your hopes are my hopes, your dreams are my dreams, and your future is what I am fighting for every single day! https://t.co/gsFSghkmdM pic.twitter.com/fLek4keQ1t

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020