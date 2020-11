Resultados preliminares en Estados Unidos: Donald Trump lidera las votaciones en Indiana

Durante la jornada de este martes 3 de noviembre comenzó la cuenta regresiva para conocer quién será el próximo presidente de Estados Unidos: Donald Trump o Joe Biden.

Es en este contexto que se conocieron los resultados preliminares en dos estados del país, y en uno de ellos se da la ventaja a Trump.

En Indiana -estado que otorga 11 votos electorales-, el actual mandatario ostenta hasta el momento el 66,7% de los votos, por encima de Joe Biden, con un 31,4%.

Mientras que en Kentucky los ciudadanos habían mostrado preferencia por Trump, no obstante este resultado cambió y se inclinó por su competencia, con 53,2% de los votos por sobre el magnate, que ostenta 45,2%.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!

As polls begin to close in certain parts of the country, remember to stay in line.

If you’re in line at your polling place before it closes, you’re able to vote. pic.twitter.com/qUpn30B8mj

— Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020