Estados Unidos: Joe Biden revirtió tendencia en Michigan y Donald Trump insiste en la postura del “fraude”

Durante la mañana de este miércoles se entregó un nuevo balance de las elecciones presidenciales de Estados Unidos donde se apreció que Joe Biden, candidato demócrata, revirtió la tendencia en Michigan y que, por el momento, se estaría imponiendo sobre Donald Trump, presidente y carta del Partido Republicano.

Según los sondeos, el aspirante a la Casa Blanca estaría ganando los 16 votos electorales que entrega la zona y que, sumado a la favorable situación en Wisconsin y Nevada, llegaría a los 270 necesarios para convertirse en el nuevo mandatario.

De todas formas aún existen las dudas sobre los sufragios en Alaska, Pennsylvania, Georgia y Carolina del Norte.

En paralelo Donald Trump usó sus redes sociales e insistió en la postura del fraude electoral. “Anoche estaba liderando, a menudo sólidamente, en muchos estados clave. Luego, uno por uno, comenzaron a desaparecer“, escribió.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020