Joe Biden se refirió a su triunfo en Wisconsin: “Nadie nos va a arrebatar nuestra democracia”

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a su victoria en el estado de Wisconsin, en medio de las elecciones que se están realizando, e indicó que “nadie nos va a arrebatar la democracia”.

“No estoy aquí para declarar que gané, pero estoy aquí para reportar que cuando se haya terminado de contar, seremos los ganadores“, declaró Biden.

Asimismo, señaló que “aquí manda la gente. El poder no puede ser tomado, fluye desde la gente”, dijo, haciendo un llamado a la unidad. Además, indicó que bajo su mandato “no habrá estados azules y rojos. Sólo los Estados Unidos de América”.

“Cada voto debe ser contado. Nadie nos va a arrebatar nuestra democracia, ni ahora, ni nunca. Nosotros, el pueblo, no seremos silenciados. Nosotros, el pueblo, no seremos abusados. Nosotros, el pueblo, no nos rendiremos”, complementó.

“La presidencia en sí misma no es una institución partidaria. Es la única oficina en esta nación que representa a todos, y demanda un deber de cuidado para todos los estadounidenses”, concluyó.