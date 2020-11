Sarah McBride se convirtió en la primera senadora trans en la historia de Estados Unidos

Estados Unidos no sólo elige presidente, sino que también a la totalidad de la Cámara de Representantes, senadores y senadoras. Y frente a esto último la candidata y activista LGTBQ, Sarah McBride, se convirtió en la primera política trans en llegar a la Cámara Alta.

De acuerdo al New York Times, la demócrata de 30 años logró el 90% de las preferencias en el estado de Delaware.

“Lo hicimos. Ganamos la elección. Espero que esto le muestre a un niño LGBTQ que nuestra democracia es grande para ellos también“, sostuvo la activista vía redes sociales.

We did it. We won the general election.

Thank you, thank you, thank you.

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020