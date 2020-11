Twitter bloqueó mensaje de Donald Trump por considerarlo “potencialmente engañoso”

Durante la madrugada de este miércoles, en medio del conteo de votos de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Twitter bloqueó un mensaje del presidente y candidato republicano Donald Trump.

¿El motivo? De acuerdo a los parámetros establecidos por la red social, el texto fue considerado como “potencialmente engañoso”.

“Estamos muy por delante, pero ellos tratan de robar la elección. Nunca les dejaremos hacerlo“, escribió el mandatario. Eso sí, en cuestión de horas su texto fue reemplazado por la advertencia de la plataforma virtual.

“Una parte o la totalidad del contenido compartido en ese tuit es controvertido y podría ser engañoso respecto al modo de participación en unas elecciones o en cualquier otro proceso cívico”, redactó la entidad.

Posterior al bloqueo, Twitter dio una breve y concisa explicación. “Colocamos una advertencia en un Tweet de @realDonaldTrump por hacer una afirmación potencialmente engañosa sobre una elección. Esta acción está en línea con nuestra Política de integridad cívica“, cerró.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020