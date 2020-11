Greta Thunberg trató de “ridículo” a Donald Trump en medio de las elecciones presidenciales y le pidió que se “tranquilizara”

La joven activista Greta Thunberg generó una ola de reacciones en Twitter, luego de que le escribiera un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se enfrenta a Joe Biden para llegar a la Casa Blanca.

Todo comenzó cuando el actual mandatario solicitó en sus redes sociales que se detuviera el conteo de sufragios en el país, aludiendo a un eventual “fraude” en el proceso.

Ante esto, la activista no tardó en comentar su publicación y lo trató de “ridículo”. Además, le solicitó que se “tranquilizara” en medio de las elecciones presidenciales.

“Tan ridículo. Donald debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego ir a ver una buena película pasada de moda con un amigo. ¡Tranquilízate, Donald!”, declaró Greta en su Twitter.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020