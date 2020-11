La amenaza de Donald Trump: “¡Cualquier voto que se haga después de las elecciones no será contado!”

Durante la mañana de este jueves, en medio de los decisivos conteos de votos de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el mandatario y candidato republicano Donald Trump usó sus redes sociales de forma amenazante y exigió la suspensión en la revisión de los sufragios.

“Detengan el conteo“, escribió el político, quien instantes después complementó con otro mensaje. “¡Cualquier voto que se haga después del día de las elecciones no será contado“, sostuvo.

Eso sí, en cuestión de minutos Twitter objetó las publicaciones del magnate, algo que viene ocurriendo desde el domingo.

En lo que respecta a los comicios, el candidato demócrata Joe Biden lleva la delantera con 264 votos electorales y sólo le restan seis para llegar a la primera magistratura de la nación norteamericana.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020