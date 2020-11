Nueva York: cientos de detenidos en protestas contra Donald Trump

Durante las últimas horas, en medio de la incertidumbre por el conteo de votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, decenas de personas fueron detenidas en Nueva York y Manhattan por las manifestaciones contra la administración del mandatario y candidato republicano Donald Trump.

La Policía de Nueva York confirmó que 20 sujetos fueron aprehendidos debido al intento de “apropiarse de una protesta científica” y encender fuegos artificiales, lanzar basura y huevos.

Los protestantes se concentraron en las calles cercanas al parque Washington Square Park y llevaban pancartas con mensajes como “No Trump, No KKK (Ku Klux Klan), No Facist USA” y “No hay justicia, no hay paz. Maldita policía racista“.

We appreciate and value the importance of freedom of speech. Our top priority is and always will be safety. We have arrested more than 20 individuals who attempted to hijack a peaceful protest by lighting fires, throwing garbage and eggs in Manhattan. pic.twitter.com/5SzZ6lDWEz — NYPD NEWS (@NYPDnews) November 5, 2020

We support everyone’s right to self-expression, but setting fires puts others at risk and will not be tolerated. We are working to de-escalate the situation near Morton Street in the West Village to prevent further damage from occurring. pic.twitter.com/4nTK6UUBzC — NYPD NEWS (@NYPDnews) November 5, 2020

🇺🇲 | Una enardecida votante de Biden en las protestas de esta noche en la Ciudad de Nueva York le escupió en la cara a un Policía. Inmediatamente fue arrestada.pic.twitter.com/ioPHQaHXHq — La Derecha Diario (@laderechamedios) November 5, 2020